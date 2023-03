John Deere lance sa nouvelle gamme de consoles, les G5. Elle se décline en deux versions, la G5 de 10,1 pouces (25,6 cm) et la G5 Plus 12,8 pouces (32,5 cm). La console bénéficie d’une résolution Full HD, d’une mémoire supplémentaire et d’une puissance de traitement accrue. La console est portable et assure une protection supplémentaire grâce à une résistance à l’eau (IP 65). La G5 Plus est équipée en standard du système AutoTrac et du contrôle de section.

Isobus, la console G5 embarque la même interface utilisateur que la G4, afin de ne pas perturber les chauffeurs. Les deux versions G5 et G5 Plus seront disponibles dans le courant de l’année.

Parallèlement, John Deere propose le modem JDLink M, qui offre une alternative abordable au JDLink R. Le JDLink M permet d’équiper les flottes mixtes.