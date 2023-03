Le tractoriste bavarois a présenté un prototype de tracteur agricole, muni d’une pile à combustible, lors d’un sommet dédié à l’hydrogène en Allemagne.

Après les télescopique de Manitou et JCB fin 2022, c’est au tour de Fendt de se frotter à l’hydrogène. Le constructeur a révélé son prototype de tracteur à hydrogène lors du Sommet sur l’hydrogène, organisé par le ministère bavarois des affaires économiques, du développement régional et des énergies, qui s’est tenu le 27 février 2023. Cette machine arrive dans le cadre du projet H2 Agrar, auquel Fendt participe. Ce projet vise à mener des recherches sur les infrastructures autour de l’hydrogène en Basse-Saxe.

Dans cette optique, deux prototypes de première génération de ce Fendt à hydrogène vont être utilisés dans deux fermes situés à Haren, en Basse-Saxe. Le but est de tester la technologie en condition réelle et ainsi analyser les consommations, ainsi que l’infrastructure technique nécessaire pour la production d’hydrogène.

Une pile à combustible

Pour son prototype, Fendt a choisi la solution de la pile à combustible. C’est-à-dire que le moteur thermique laisse sa place à un système transformant l’hydrogène en électricité. Sur ce prototype, les réservoirs de gaz ont été placés sur la cabine du tracteur. Ce dernier reprend la base et le gabarit d’un tracteur de six cylindres de type Fendt 700. Pour le moment le tractoriste n’a pas communiqué plus d’informations techniques, comme la puissance développée ou une éventuelle autonomie.