Simtech dévoile un modèle allégé de son semoir de semis direct T-Sem. Basé sur le châssis du T-Sem classique porté, la version « Lite » est n'est pas équipée de disques ouvreurs et de rouleau arrière. Les chaînes referment toujours le sillon. La profondeur de travail est assurée par 6 roues de jauge dont 4 à l’avant de l’outil et 2 à l’arrière. Disponible en 3 ou 4 rangées de dents, la rampe de semis pour trémie frontale T-Sem Lite est pour le moment proposée en version portée. L’économie de poids réalisée permet, entre autres, à l’outil d’être plus performant en conditions humides.