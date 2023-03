Les nouvelles tonnes à lisier Typhon fabriquées par Mauguin Citagri sont disponibles en deux volumes, 21 000 et 28 000 litres. Cette gamme peut être équipée d’un système de télégonflage pour réduire le tassement. Il est possible de monter des pneus de 1,80 m de diamètre et 80 cm de large (800/60 R34). À l’arrière, plusieurs outils sont montés sur un relevage trois points comme des déchaumeurs, des rampes à patins, des pendillards et des enfouisseurs.

© P. Denis - Le bras tourelle installé à l'avant de la tonne sert aussi bien à charger et à décharger la tonne à lisier.

Le constructeur a aussi monté un bras tourelle de 7,80 m de long sur cette gamme Typhon. Ce dernier est muni de trois articulations actionnées par deux vérins et un moteur hydraulique. Il est possible avec ce bras de se ravitailler sans replier la rampe, que ça soit sur un cône ou directement dans une fosse. Le bras peut aussi servir à vidanger la tonne pour faire des transferts de lisier.