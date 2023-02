Le constructeur allemand Horsch continue d’élargir par le bas son offre de semoirs monograines. Après l’arrivée des premiers Maestro portés avec les RV et RX en 2021, Horsch complète cette gamme avec le Maestro TX, présenté au Sima 2022. Ce semoir monograine est proposé en deux modèles, avec le 6 TX et le 7 TX. Ils sont dotés respectivement de 6 et 7 rangs. Dans les deux cas, ces machines héritent d’un châssis porté et télescopique. Le gabarit routier est ainsi de 3 m, une fois les éléments rapprochés.

Le 6 rangs propose un écartement entre rangs de 45 à 80 cm, alors que le 7 rangs dispose d’un écartement allant de 37,5 à 65 cm. Dans les deux cas, il est possible d’ajuster l’écartement par pallier de 5 cm. Ces modèles sont munis de la distribution par surpression AirSpeed. Selon le constructeur, la vitesse de semis peut atteindre les 15 km/h. En option, ces machines intègrent le système Autoforce qui ajuste automatiquement la pression hydraulique appliquée sur les éléments semeurs, pour maintenir une profondeur de travail régulière.

© Horsch - L'écartement entre les rangs peut être ajusté par tranche de 5 cm.

Fertilisation et microgranulés

Le Maestro TX est proposé avec une centrale de 1 300 litres, dédiée à la fertilisation. Le produit est appliqué entre les rangs. Pour les parcelles en pointes, une coupure de section droite/gauche de la fertilisation est disponible en option. Chaque élément peut également recevoir une trémie de 20 litres, dédiée à l’application de microgranulés. La distribution est électrique. Elle est ainsi compatible avec la coupure de sections.