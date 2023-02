Fairme propose d’installer un atelier de transformation autonome sur les élevages laitiers et de s’occuper de la vente des produits. Pour l’éleveur, le revenu provient de la vente de son lait, 1,5 à 2 fois le prix du marché.

C’est une cabane bien mystérieuse qui a pris ses quartiers près du grand ring, dans le hall 1 du Salon international de l'agriculture. Nouvelle venue dans le paysage agricole, la start-up Fairme arrive avec une promesse : celle de transformer du lait directement à la ferme et de façon entièrement autonome, grâce à l’atelier qui se cache dans la cabane. Cette entreprise a été créée par Loïc Lecerf, un spécialiste des objets connectés et de l’intelligence artificielle. Nous n’en saurons pas plus sur les procédés de fabrication, qui se rapprochent, nous dit-on, des gestes traditionnels. Les process robotisés Fairme sont capables de produire yaourts, fromages blancs et toute une gamme de fromages (sauf les pâtes pressées cuites et les fromages persillés). Une zone d’affinage est prévue à l’intérieur du laboratoire, avec une température et une hygrométrie maîtrisées.

Des petites quantités

Pour Nathan Freret, directeur des opérations de Fairme, l’objectif n’est pas d’avoir une production industrielle, mais bien de se rapprocher des petites quantités réalisées par les éleveurs qui valorisent leur production en direct. Fairme prévoit de vendre les produits confectionnés par les robots directement sur la ferme. Les clients pourront commander sur internet et venir récupérer leurs produits sur l’exploitation, comme dans une vente à la ferme classique. Yaourts et fromages blancs seront produits à la demande. Pour les fromages, un stock tampon est prévu afin de laisser du temps pour l’affinage. Fairme gère tout de A à Z, depuis la collecte du lait jusqu’à la commercialisation et se rémunère sur les ventes.

© C. Le Gall / GFA - L'atelier comprend une zone d'affinage pour les fromages.

Un prix du lait attractif

Et l’éleveur dans tout ça ? Selon Nathan Freret, il ne s’occupe de rien. Sa seule mission est de fournir une certaine quantité de lait et de respecter les critères de qualité prédéfinis dans son contrat avec Fairme. La start-up prévoit de racheter le lait entre 1,5 et 2 fois le prix du marché. L’éleveur ne réalise aucun investissement, mais doit mettre à disposition une surface de 50 m² à proximité immédiate de la salle de traite (de 20 à 30 m au maximum) afin que Fairme y installe son atelier de transformation. Il devra également prévoir un petit parking pour accueillir les clients. La mise en place du dispositif n’est pas soumise à permis de construire, uniquement à une déclaration de travaux. Il faut en moyenne trois mois pour installer l’atelier.

Fairme est actuellement en phase de recrutement d’éleveurs et compte bien séduire quelques exposants et visiteurs du salon. Le premier atelier de transformation autonome ouvrira dans le Vercors au cours du deuxième trimestre de 2023. Un second est prévu en en Île-de-France en septembre.