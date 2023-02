Le robot E-Terry est fabriqué par la société allemande du même nom. Cet outil dispose d’une puissance de 48 volts et d’une largeur variable. Il est muni de trois bras, et est capable de s’adapter à plusieurs stades de culture. La hauteur du transporteur d’équipements se règle par le biais d’une tige filetée sur chaque bras et peut ainsi monter jusqu’à 125 cm. La largeur quant à elle dispose de quatre positions de base avec 2,50 m au maximum. En fonction des besoins, il est possible de changer certains des éléments en aluminium.

Le robot est doté de 6 batteries au lithium de 7 kg. Ces dernières sont présentées sous la forme de valises faciles à changer. En fonction du terrain, les suspensions sont réglables. Le robot en position replié peut être transporté dans un petit véhicule utilitaire. Le positionnement dans la parcelle se fait par le biais d’un signal RTK. Son poids est de 195 kg. Pour le moment, il n’a tourné qu’avec une herse étrille, mais il est prévu d’adapter plus d’équipements.