Présenté en 2017, l’EvoBib, le pneumatique « hybride » de chez Michelin, reçoit différentes évolutions pour optimiser sa motricité et sa polyvalence. Le manufacturier clermontois a notamment revu la bande de roulement et les crampons qui la composent. Les pavés centraux, destinés à limiter l’effort de roulement sur la route, adoptent des découpes dans leurs profils, pour augmenter le taux d’entaillement et ainsi augmenter la motricité du pneumatique. Les barrettes ont également été revues pour assurer une pression homogène à l’intérieur du pneu.

Sur l’EvoBib, elles sont décomposées en deux parties, une barrette principale et un plot extérieur capable « d’épauler » cette dernière lorsqu’il faut augmenter la surface de contacter (aux champs). Il peut également s’effacer partiellement en augmentant la pression dans le pneumatique (pour la route). En outre, la carcasse de ces pneumatiques est désormais certifiée PFO (Pressure Field Operation). Elle est ainsi capable de recevoir une charge plus élevée.

Une solution polyvalente

L’EvoBib est une technologie de pneumatique qui se veut polyvalente. Elle est taillée pour affronter la route comme les champs. Elle embarque la technologie Ultraflex, avec des flancs capables de se déformer. Ce pneumatique peut ainsi accepter des charges lourdes, avec des pressions de travail faibles. Le constructeur annonce une variation de l’empreinte de l’ordre de 47 % entre la route et le champ, contre 24 % sur un pneumatique Axiobib 2 similaire. Son profil a également été conçu pour être adapté à une utilisation routière, avec une pression élevée et des plots augmentant le confort.

Ainsi, l’EvoBib n’est intéressant et pertinent, que dans le cadre d’une utilisation avec du télegonflage. Le compromis entre la route et les champs est possible à condition que les pressions soient ajustées en fonction. Selon le constructeur, cette nouvelle génération d’EvoBib offre une capacité de traction équivalente aux actuels AxioBib 2. Sur route ils se rapprochent des performances du RoadBib.

© Pierre Peeters/GFA - La bande de roulement de l'EvoBib est atypique. Les flancs embarquent la technologie UltraFlex, qui accepte une grande déformation.

Quatre dimensions pour la fin de l’année

Le manufacturier propose d’ores et déjà deux montes de pneumatique EvoBib à la vente avec des VF 600/70 R30 et des VF 710/70 R42 (un pour l’avant et un pour l’arrière). Ils sont destinés à des tracteurs de plus de 200 ch. D’ici à octobre, Michelin prévoit la commercialisation de trois nouvelles dimensions, avec l’arrivée des VF 650/60 R34, des VF 650/65 R34 et des VF710/75 R42. Ces derniers affichent un diamètre de 2,15 m, contre 2,05 m pour les 710/70. Le prix de l’EvoBib est annoncé environ 20 % plus cher que celui d’un AxioBib 2. Ce prix ne comprend bien sur pas le dispositif de télégonflage.