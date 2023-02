Le constructeur tchèque SMS a profité du Sima pour présenter son déchaumeur à disques Ontario. Cet outil se décline dans différentes largeurs de 3 à 6 mètres, avec des versions portées et semi-portées.

Les versions de 5 et 6 mètres sont composées d’un châssis repliage en deux parties. La machine est normalement équipée de deux rangées de disques de 510 mm de diamètre et peut être équipée à la demande de grands disques de 560 mm. Les disques sont placés sur des paliers sans entretien et sur des étançons protégés par des boudins en caoutchouc.

La grande évolution par rapport aux versions précédentes est l’arrivée d’un essieu positionné au centre de la machine, au lieu de l’arrière. Cette configuration permet de mieux équilibrer la machine et de proposer plus de solutions de rouleau.