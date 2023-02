CNH signe un partenariat avec Tobroco pour le marché d’Amérique du Nord.

CNH vient de signer un accord de coopération avec Tobroco-Giant, le constructeur néerlandais spécialisé dans les chargeurs compacts et ultra-compacts. Ce partenariat prévoit la distribution de ces chargeurs aux couleurs Case IH Construction et New Holland Construction aux États-Unis et au Canada. Ce complément de gamme pour CNH sera dévoilé en mars prochain lors de Conexpo, le grand salon nord-américain du BTP.