Le robot E-K18 fabriqué par Softivert est un prototype de tracteur articulé, électrique et autonome. Il est prévu pour préparer, fertiliser et semer les parcelles. Ses deux moteurs électriques lui confèrent une puissance de 30 chevaux. Il est équipé de deux batteries lithium, l’une est intégrée dans le châssis et l’autre se situe sous le capot principal. La première sert de veille pour alimenter les différents organes de la machine et de secours pour déplacer l’engin en cas d’urgence. La seconde est amovible et alimente les moteurs et est à recharger la seconde batterie. Pour se diriger, le E-K18 se sert de la technologie Lidar et dispose également d’un capteur de signal RTK. Il est également contrôlable depuis un smartphone.

© P. Denis/GFA - Les outils attelés au robot sont prévus pour être semi portés, comme le semoir monograine.

À l’arrière, le robot dispose de trois éléments semeurs Monosem. Dans cette configuration, il dispose d’une autonomie de 4 heures. Pour plus de sécurité au champ, le constructeur propose en option un fil de sécurité. Quand le robot entre en contact avec ce dernier, une balise émet un signal d’arrêt d’urgence au robot, ce qui le stoppe.