Ponge équipe ses plateaux fourragers d’un dispositif de maintien latéral du chargement. Le dispositif de sécurité emploie des sangles, qui offrent plus de flexibilité dans le chargement, en particulier avec des balles. La hauteur des sangles est réglable selon cinq positions. La tension est adaptée automatiquement grâce à un système de ressort. Des consoles télescopiques placées à l’avant et à l’arrière du plateau permettent de moduler facilement la hauteur des maintiens. Les deux consoles sont synchronisées et s’élèvent avec une commande hydraulique.

En option, Ponge propose une commande à distance du dispositif, par ondes radio. Les utilisateurs qui optent pour cette solution verront leur plateau doté de série d’une largeur de 2,50 m et d’une flèche équipée d’un anneau pouvant évoluer vers un attelage K80.