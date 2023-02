Maschio-Gaspardo complète sa gamme de déchaumeurs combinés disques-dents Dracula avec un modèle à châssis fixe. D’une largeur de travail de 3 mètres, le Dracula Hydro 300 complète l’offre qui comprend déjà deux modèles repliables. Le Dracula réalise le déchaumage et le nivellement du sol grâce à l’association de rangées de dents et de disques répartis à intervalles égaux.

À l’avant, une double rangée de disques crénelés déracine les résidus de cultures, les coupe et les mélange avec la terre. Les disques crénelés du Dracula ont un grand diamètre de 610 mm et une épaisseur de 6 mm. Leur profondeur de travail peut être réglée hydrauliquement. La section centrale, composée de dents, déchaume la partie la plus profonde et la plus compacte du sol toute en remélangeant le mulch en surface, créant ainsi une porosité qui favorise l’aération. Les dents sont dotées d’une sécurité hydraulique avec une force de déclenchement de 900 kg. La profondeur de travail est réglable hydrauliquement de 5 à 35 cm. La partie arrière est composée d’un ensemble de disques de nivellement inclinés. Trois rouleaux complètent le travail : le modèle en U de 560 mm de diamètre, le Ring Packer de 600 mm et le rouleau à anneaux de 600 mm.