Pöttinger présente la remorque autochargeuse Boss 3000, équipée du dispositif de chargement classique Supermatic. Cette nouvelle venue aura la lourde charge de succéder à la célèbre EuroBoss. Les nouvelles Boss 3000 sont disponibles dans les trois formats de 18,7 m³, 21,3 m³ et 23,9 m³ en version standard ou surbaissée LP. L’autochargeuse est équipée de l’ameneur à cames issu de l’EuroBoss. Il est possible de choisir entre trois et quatre ameneurs, ce qui permet une utilisation dans des conditions plus intensives comme pour l’ensilage. Les remorques autochargeuses Boss 3000 sont entraînées en standard à 540 tr/min à la prise de force, et ce dès 60 ch de puissance du tracteur.

La Boss est proposée de série sans couteau. Six couteaux peuvent être installés en option. En option également, les barres de coupe à 16 ou 31 couteaux peuvent être basculées hydrauliquement hors du canal et pivotées latéralement grâce à l’Easy Move. Tous les couteaux bénéficient d’une sécurité individuelle. Le pick-up possède une largeur de ramassage de 1,80 m et un débattement pendulaire transversal de 120 mm au niveau de la dent externe. La Boss 3000 est compatible Isobus de série.