Le forum dédié à la robotique agricole, qui s’est tenu dans la banlieue toulousaine du 7 au 9 février 2023, a consacré une journée entière aux démonstrations en conditions réelle.

Les conférences et les présentations de machines dans un hall d'exposition, c’est bien, mais les démonstrations aux champs, c’est mieux. Pour son édition 2023, le Fira (forum international de la robotique agricole) a quitté le centre de Toulouse pour Auzeville-Tolosane (Haute-Garonne) et a changé de formule. Cette année, l’évènement s’est renouvelé en mettant avant tout l’accent sur les démonstrations de robots développés ces dernières années. Pour ce faire, trente robots se sont présentés sur le site et 14 d’entre eux ont évolué.

Des solutions pour la grande culture

Parmi les entreprises présentes, la majeure partie développe des robots pour le maraichage, la viticulture ou encore l’arboriculture. Mais certaines se concentrent tout de même sur la grande culture. C’est par exemple le cas pour la société Farmdroid qui présentait une version de son robot FD20 équipé d’éléments de semoir monograine. L’heure est aussi à la polyvalence avec le robot E-Terry, prévu pour accueillir tous types d’outils. Il est muni de trois essieux mobiles qui lui offrent la possibilité de changer de largeur de voie ou encore de garde au sol. De son côté, le robot e-K18 faisait office d’outsider car il a été développé par un agriculteur.

Lors de cet événement, il était aussi possible de découvrir le désherbage laser. La démonstration était effectuée par la société PixelFarmingRobotics au travers de son Robot One.