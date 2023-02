Coupéco a développé une cisaille à branche et un taille-haie adapté au chargeur télscopique ULM de Manitou. Ce dernier a validé ces outils, notamment au niveau des abaques de charge.

Ces outils sortent avec une plaque Manitou et en couleur noire. Ils sont déjà au catalogue et le service après-vente et la vente sont assurés par le réseau Manitou.