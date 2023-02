Le groupe CNH vient de prendre des parts dans la start-up américaine Stout Industrial Technology, spécialisée la reconnaissance des adventices par les bineuses.

Le groupe CNH (Case IH et New Holland) n’échappe pas à la fièvre acheteuse dans le domaine du désherbage mécanique, qui gagne tous les constructeurs. Le groupe italo-américain vient en effet de prendre 10% de participation dans Stout Industrial Technology. Cette start-up américaine est spécialisée dans le développement de l’intelligence artificielle dans les outils agricoles.

Détecter les adventices

Le dispositif See & Act de Stout est une solution utilisant des caméras, de l’intelligence artificielle et de la vision infrarouge pour distinguer les adventices des plants cultivés. Avec ce dispositif, il est possible de réaliser un binage ciblé.