Krone propose sa solution de télémétrie Krone SmartConnect depuis plusieurs années. Jusqu’à présent, elle était réservée à ses plus gros modèles comme l’ensileuse Big X. Désormais, une solution plus simple sera disponible, la SmartConnect Solar. Cette unité de télémétrie est autonome grâce à une cellule solaire. Elle permet ainsi de gérer également la collecte des données de matériels plus simples, tels que les faucheuses, faneuses, andaineurs et autres machines sans équipement électronique embarqué. Son utilisation est possible pour tous matériels, quel qu’en soit le type ou la marque.

SmartConnect Solar est alimenté en électricité par un panneau solaire relié à une batterie. Aucune source d’énergie externe n’est donc nécessaire. À l'aide d'un capteur de position, le SmartConnect Solar peut par exemple être utilisé comme compteur d’ouverture sur une porte de remorque ou de presse. Autre possibilité, lorsqu'il est monté sur le bras latéral d'un andaineur, le capteur détecte la position de travail ou de transport et détermine donc la mise en activité de la machine.

Un récepteur GPS intégré et un modem radio avec carte SIM multi-réseau permettent d'envoyer en temps réel les données de position et d'état de la machine. Si aucun réseau de téléphonie mobile n'est disponible, les données sont stockées temporairement et envoyées ultérieurement lorsqu’un réseau est de nouveau disponible. Le SmartConnect Solar est étanche à l’eau et aux poussières, et est conforme au niveau de protection IP69K.

L’application Krone Smart Telematics, disponible sur mobile et sur le portail client web www.mykrone.green.de permet de visualiser les données machine en temps réel et de les réutiliser plus tard.