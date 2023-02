Le spécialiste des broyeurs forestiers et de pierres, FAE complète sa gamme d'automoteur sur chenilles par le bas. Le RCU-55 est conçu en Italie. Il dispose d'un moteur Kohler développant 56 ch, qui alimente les deux pompes des chenilles et celle qui entraîne le broyeur. La vitesse d'avancement et de marche arrière est de 8 km/h. La capacité du réservoir de carburant est de 42 litres. Le bloc est muni d'un système de ventilation proportionnel et réversible à commande hydraulique.

Cet engin est prévu pour travailler dans des pentes de 55° au maximum grâce à ses chenilles à voie variable indépendantes. Son poids opérationnel est de 2 400 kg. L'outil à l'avant peut travailler en position flottante ou forcée. La télécommande possède un écran de 3,5" qui sert à gérer les fonctions. Cette dernière est alimentée par une batterie qui peut être rechargée directement sur l'automoteur. Plusieurs touches peuvent être personnalisées par l’utilisateur.

Deux broyeurs au choix

Les RCU 125 ou RCU 150 peuvent être installés sur le RCU-55. Ils ont une largeur de travail respectivement de 124 et 149 cm. Le plus petit modèle peut être équipé au choix de lames ou de petits marteaux. Il peut ainsi broyer des branches de 120 mm de diamètre au maximum. Le plus large peut être doté de marteaux type PML et broie jusqu’à 5 cm de diamètre.