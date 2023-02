Présentée pour la première fois lors du Sima 2022, la version powershift du broyeur Starsoil est munie de la transmission appelée 2speed-powershift. Avec cette boîte, le changement de vitesse du rotor se fait depuis la cabine du tracteur. Le broyeur Starsoil est prévu pour casser des pierres, couper du bois ou encore labourer le sol jusqu’à une profondeur de 40 cm. Faisant suite à la mise à jour de la transmission, la machine peut désormais être montée sur des tracteurs allant jusqu’à 310 ch.

Deux modes de fonctionnement sont présents. Dans le mode lent, le rotor tourne à environ 500 tr/min. Ce mode est adapté aux travaux des champs et au concassage des pierres. Le mode rapide, qui lui tourne à 1500 tr/ min, est prévu pour être utilisé lors d’un broyage superficiel.

Le choix des modes se fait via le terminal Isobus du tracteur et peut être adapté si le tracteur n’est pas équipé. L’unité de contrôle peut aussi servir à surveiller la température. Un compteur d’heures et de pièces est aussi intégré de série. Deux largeurs de travail sont disponibles : 2,5 et 2,25 m. Sur demande, les patins peuvent être à réglage hydraulique. Leur hauteur peut donc être pilotée depuis la cabine.