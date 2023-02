La série d'enrouleurs Irrifrance 3000, déjà pourvue des 3070, se voit enrichie des modèles 3050. Ces derniers sont équipés d'un châssis galvanisé, d’un essieu boggie freiné et de 4 roues 400 x 60 x15,3 14 plis. L’ensemble turbine-boîte de vitesse est muni de 4 rapports. Un boîtier Irridoseur 5 sert à contrôler le tout. Quatre mètres de tuyaux flexibles de 100 mm de diamètre viennent alimenter l’enrouleur. Il peut être au choix muni d'un raccord HR mâle 4'' ou FLD mâle 4''.

Le relevage du traîneau est hydraulique et indépendant et celui-ci s’accroche de manière automatique lorsqu’il arrive en fin de position. De plus, la tourelle pivotante et les bêches d’ancrage disposent d’une commande hydraulique. Un traîneau série 2008 doté de 4 masses et d’une troisième roue avant vient compléter l’enrouleur. Un canon secteur Komet Twin 140 ultra est également installé sur les tuyaux de 120 et 124 mm avec au choix une buse de 24, 26, 28 et 30 mm. Il est possible d'équiper ces enrouleurs de tuyaux de diamètre 110 mm (570, et 600 m de longueur), 120 (550 et 570 m) et 125 mm (500 et 550 m).

Une série d’équipements en plus

Au-delà de la vanne de décharge manuelle ou automatique obligatoire, certains équipements peuvent être dotés d’options. Comme le traîneau série 2008 qui peut recevoir une coulisse trois positions, un système de recentrage du canon pour les traîneaux déportés et un kit traceur. Un bras de déroulement AQ et d'un kit d'ancrage hydraulique du traîneau sont aussi proposés. Un flexible d'alimentation de 100 mm de diamètre mais de 6 mètres de longueur est lui également disponible.