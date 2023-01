L’allemand Weidemann fait partie des premiers constructeurs à avoir développé et commercialiser un valet de ferme. Son modèle sorti en 2017, le 1160 e, a été mis à jour fin 2022.

Son successeur, le 1190 e voit l’arrivée de la technologie lithium-ion pour ses batteries. Trois déclinaisons sont possibles, avec différents niveaux d’autonomie et de gestion de la charge et de la décharge. L’engin a une capacité de levage de 1,6 tonne en ligne et 1,2 tonne braqué.