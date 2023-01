Segway, célèbre créateur du gyropode, a choisi de diversifier son activité. Pour ce faire, il a investi 1 milliard de dollars dans une unité de production affectée aux quads et aux SSV.

Le constructeur a rendu ces machines connectées. Elles disposent ainsi toutes de fonctions pilotables depuis un smartphone. Par exemple, du bout du doigt il est possible d'accéder à la télémétrie du véhicule, de le bloquer ou encore de régler les paramètres de conduite (limite de vitesse, mode de direction assistée, etc.).

Segway en a profité pour intégrer des moteurs hybrides dans certains modèles leur apportant ainsi la possibilité d'être utilisé de manière 100% électrique.

Trois modèles de quads

© P. Denis/GFA - Tous les quads fabriqués par Segway sont dotés d'un treuil ayant une capacité de traction de 1 130 kg.

La série de quads, aussi appelée Snarler, est composée de trois véhicules. Deux motorisations de 570 cm³ équipent les engins, une thermique développant 44 ch et une hybride 86 ch. La série est dotée d’une direction assistée qui règle automatiquement les modes standard, confort ou sport en fonction des conditions de terrain.

Trois modèles sont proposés, l’AT6 S, et l’AT6 L sont animés par le bloc thermique et l’AT6 H est animé par le bloc hybride. Tous sont biplaces et bénéficient d’amortisseurs hydrauliques pour une garde au sol de 270 mm.

Jusqu'à 196 ch sous le capot

© P. Denis/GFA - Les buggys de la série Villain possèdent le même treuil que les SSV avec une capacité de traction de 2040 kg.

La série de buggys Villain est munie de cinq modèles. Deux moteurs de 100 cm³ peuvent être installés, un thermique de 107 ch et un hybride de 196 ch. Trois buggys sont équipés du moteur thermique et deux du moteur hybride. Tous sont biplaces, mais seuls trois sont homologués pour aller sur la route.

Quatre modèles sont équipés d’un écran tactile de 10,2 pouces au centre du tableau de bord. Ils sont tous munis d’un mode 2 ou 4 roues motrices et d’un blocage du différentiel avant. Pour compléter les machines, des amortisseurs hydrauliques apportent un débattement de 400 mm à l'avant et 430 mm à l'arrière. La garde au sol est de 360 mm.

558 kg de charge utile dans la benne

© P. Denis/GFA - Les deux modèles de SSV Segway sont équipés d'un écran tactile de 10 pouces et d'une prise USB dans la boite à gants.

La série de SSV Fugleman se compose de deux modèles, l’un entraîné par un moteur thermique de 1000 cm³ de 107 ch et l’autre un bloc monocylindre hybride 570 cm³ de 86 ch. Ils sont équipés d’une direction assistée avec trois modes de conduite (standard, confort, sport) et possèdent la même fonction de blocage de différentiel que les Villain. Les deux sont pourvus d’une benne basculante d’une capacité de 558 kg de charge utile. Ils ont également de série un treuil télécommandé.