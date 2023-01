La start-up nantaise Weenat est spécialisée dans les stations météo connectées et les prévisions météorologiques. Depuis la fin de 2022, elle propose des projections agroclimatiques. Il s’agit cette fois d’offrir des visions à long terme dans un contexte de changement climatique. Les modèles météo actuels et les données des stations sont croisés avec différents modèles climatiques du Giec (Groupement intergouvernemental d’experts sur l’évolution du climat). Grâce aux historiques de données météo des 40 dernières années et des derniers modèles du Giec, les prévisions d’évolution climatiques sont ramenées à l’échelle du km².

Anticiper les évolutions des itinéraires techniques

L’objectif de l’outil est par exemple de projeter les évolutions des dates clés d’un cycle cultural en 2030, 2040 et 2050. Il peut s’agir du débourrement, des semis à faire, du choix de variété qui sera alors le plus pertinent etc. Ces projections agroclimatiques sont également possibles pour les agriculteurs qui ne sont pas clients Weenat.