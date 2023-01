Afin de marquer sa volonté d'avancer, l'entreprise coréenne Doosan prend le nom de Develon

Le constructeur de matériel de travaux public Hyundai Doosan Infracore (HDI) Construction appelé plus simplement Doosan a décidé d'évoluer en changeant son nom par Develon. Ce nom vient de deux termes, "Develop" (développer) et "Onwards" (Au-delà). Il a pour objectif de montrer à ses clients sa volonté de se tourner vers l'avenir au travers de l'innovation. Cette nouvelle marque sera présentée de manière plus complète à la fin du mois de février 2023.