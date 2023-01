CNH annonce une prise de participation minoritaire dans l’entreprise spécialisée dans les technologies agricoles EarthOptics.

Par le biais de sa branche d’investissement Venture, le groupe CNH Industrial a annoncé ce 18 janvier 2023 prendre des parts dans l’entreprise EarthOptics. Cette dernière est née en 2018 et a de nombreux bureaux dans tous les États-Unis. Elle développe des capteurs qui analysent la santé et la composition du sol. Ses solutions aident les agriculteurs à optimiser l’exploitation de leurs terres. Le rendement des cultures peut ainsi être amélioré et l’usage d’engrais réduit.

Automatiser le travail du sol

Les capteurs évaluent aussi l’empreinte carbone de la ferme. Une phase d’essai de la technologie de détection des sols démarrera en 2023. Elle se fera par le biais de la marque Case IH. L’objectif de ces tests est d’améliorer les techniques d’automatisation du travail du sol du constructeur.