Le fabricant allemand de valets de ferme Schäffer a présenté à Eurotier son nouveau venu : le 23eT. Il s’agit du tout premier valet de ferme tout électrique à flèche télescopique. Sa hauteur de gerbage atteint 3,72 m. À cette hauteur, c’est 1 275 kg qui peuvent être amenés. Sans télescopage de la flèche, la capacité maximale est de 1,6 tonne.

La batterie Li-Ion peut fonctionner 8h en utilisation normale d’après le constructeur. Un moteur de 21 kW équipe l’engin pour assurer ses déplacements et lui offre un couple important. L’hydraulique est alimentée par un second moteur de 9,7 kW. Il est d’ores et déjà possible de commander l’engin, pour une livraison au second semestre.