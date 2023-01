La start-up bretonne Fertinnov a dévoilé cet automne un séparateur de phase de petite taille, accessible à la majorité des élevages français. L’outil baptisé Séparafix est né du constat que les dispositifs de traitement des effluents d’élevage sont coûteux et complexes. Cette alternative se veut simple et peu coûteuse.

Pas de préfosse

Le système fonctionne grâce à des rouleaux elliptiques, inspiré de dispositifs industriels et adapté au monde agricole. Ils résistent à la corrosion et sont autonettoyants. Des collecteurs installés à l’extrémité des couloirs de raclage ou au-dessus de la fosse à lisier acheminent les effluents sans qu’il y ait besoin de les faire transiter par une préfosse ou de les brasser. Le système envoie directement la fraction liquide vers la fosse existante et la matière solide à la fumière.