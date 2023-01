Le chargeur télescopique compact 4512 est le best-seller de l’allemand Weidemann. Sa version électrique, le 4512 e est lancée cette année 2023. Les capacités de levage restent les mêmes qu’en version thermique, avec 4,5 mètres et 1,2 tonne, grâce à un moteur électrique de 25 kW. La vitesse d’avancement maximale est de 25 km/h. La mobilité de l’engin se fait grâce à un second moteur, de 23 kW.

Meilleure visibilité

La visibilité est améliorée dans cette version électrique car le moteur est plus petit et le capot est ainsi plus compact. La batterie lithium-ion offre une autonomie de 4h à 4h30 en cycle mixte (route, chargement, utilisation des fonctions hydrauliques). Le constructeur annonce un amortissement du surcoût en 4 ans si l’électricité est autoconsommée, à partir d’une installation photovoltaïque par exemple.