Isagri lance une solution d’entrée de gamme et peu coûteuse pour l’enregistrement de la traçabilité. Le dispositif EasyTrack fonctionne avec le logiciel Geofolia, dont il est désormais une option. Chaque matériel est identifié par un tag aimanté qui permet de connaître la date et l’heure de l’intervention, le type de travaux, les parcelles et la surface travaillée, le matériel utilisé, le chauffeur et la durée du chantier. Les capteurs contiennent un accéléromètre qui détecte la mise en route de la machine.

Sur son smartphone, le chef d’exploitation récupère toutes ces informations, par Bluetooth. En fin de journée, il reçoit un rapport par notification. Cette solution permet de réaliser automatiquement la traçabilité. Pour la pulvérisation, il faudra entrer les indications sur les produits dans Geofolia pour avoir une information complète et réglementaire.