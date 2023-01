À l’occasion du dernier Eurotier, Strautmann a présenté un prototype de mélangeuse automotrice à entraînement électrique. Cet entraînement peut être décliné sur les mélangeuses Sherpa et Primus 500. Les deux modèles sont équipés de série d’une vis mélangeuse verticale et proposeront un volume de mélange de 11 à 15 m³.

Le système d’entraînement repose sur une batterie modulaire à haute tension refroidie par liquide. Trois des quatre moteurs électriques alimentent les organes les plus consommateurs comme l’entraînement du système de mélange, la transmission et la fraise. Les consommateurs auxiliaires, dont la direction et la distribution, disposent d’une alimentation électro-hydraulique. Une seule charge de batterie permet de charger, mélanger et distribuer jusqu’à 16 tonnes de ration totale mélangée, soit trois à quatre mélanges pour un troupeau de 300 laitières.

La recharge bidirectionnelle permet d’utiliser la batterie comme réservoir d’énergie pour utiliser le courant stocké le soir ou la nuit afin par exemple d’alimenter les robots de traite ou les systémes de refroidissement du lait en l’absence d’énergie solaire.