Le développement des robots d’alimentation et leur adoption progressive dans les élevages entraine un regain d’intérêt pour les désileuses de bloc. Toutefois, si le cadre n’est pas parfaitement vertical au moment de la coupe, la force sur la machine et sur le chargeur télescopique sur lequel elle est montée n’est pas uniforme et risque d’endommager la mécanique. Afin de s’assurer de la bonne position de la désileuse de bloc, BVL l’équipe d’un capteur d’inclinaison appelé V-Connect Cut Control.

Une rampe de 19 Led est placée au niveau du vérin de la barre de coupe. Quand cette dernière est verticale, toutes les Led s’allument en vert. Dès que le cadre penche vers l’avant ou vers l’arrière, les Led s’allument en orange puis en rouge lorsque l’angle augmente encore. Le système indique également dans quel sens il faut incliner le cadre afin de trouver la bonne position.