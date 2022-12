Hella a récemment sorti ses dernières innovations en termes de gyrophares, projecteurs de travail, feux de routes avants et arrières.

Trois types de gyrophares LED supplémentaires

© P. Denis - Ce gyrophare conçu par Hella est le plus petit proposé par le fabricant.

Le plus petit gyrophare homologué proposé par le fabricant est le K-Led Nano. Celui-ci mesure 68 mm de haut et 10,9 cm de diamètre. Il est fait pour être monté sur des engins devant respecter des restrictions de hauteur. Ainsi, ce sont trois variantes de ce gyrophare qui sont proposées, une première avec un montage fixe 3 points, une seconde étroite pour s'implanter sur une surface limitée et la troisième pour le monter de manière flexible sur un tube.

© P. Denis

Le Gyrophare K-Led Rebelution est un gyrophare compact à ruban de Led défilant. Il se caractérise par sa forme très compacte mais aussi par son capuchon personnalisable. Il se fixe via trois points de fixation à la norme ISO.

Les Corners Modules 270 sont des systèmes alternatifs aux gyrophares classiques. Ceux s’installent dans chaque angle sous la casquette de cabine. Si seul deux sont installés à l’avant de la cabine, les feux sont visibles à 270° pour couvrir les 360° il suffit d'en installer deux supplémentaires à l'arrière de la cabine toujours sous la casquette.

La série S vient s'ajouter au catalogue de feux de travail Hella.

© P. Denis - La série S se décline sur les Module 90, 70 et Power Beam. Elle vient remplacer les halogènes et apporte une durée de vie plus longue.

La dernière série S est entièrement équipée de Led. Elle vient en complément des Modules 70, 90 et Power Beam. Ces feux de travail sont disponibles en forme ronde ou carrée et peuvent être implantés en surface ou encastrés.