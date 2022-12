La dernière gamme de broyeurs BFLS Bugnot en plus de servir à broyer les pierres entre les rangées de vignes, est également capable de broyer les sarments. Trois choix s'offrent à l'opérateur : il peut détruire soit les pierres ou les sarments indépendamment, ou broyer les deux en même temps.

L'outil est doté d'un pick-up qui lève et force la matière à entrer dedans. Un rotor amène les sarments et un marteau fixe s'occupe de les broyer. Un système de débourrage automatique hydraulique est aussi présent pour limiter les temps morts de la machine. Les patins et les élargisseurs sont réglables, les premiers en hauteur et les seconds en largeur.

Le broyeur se décline en trois largeurs : 1,02 m 1,20 m et 1,40 m. Ceux-ci sont entraînés par prise de force avec une puissance maximale admissible de 130 ch pour le plus gros. Une version de 68 cm de large à entraînement hydraulique (30 ch max.) est aussi prévue pour être montée sur un enjambeur.