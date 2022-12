En complément des Row Master RN et Row Master RN-S, Bednar présente les bineusesRow Master RN Profi. Ces machines adoptent un nouveau châssis avec un dégagement sous bâti plus important, atteignant 90 cm. Il dispose du relevage hydraulique des éléments. Ces bineuses peuvent donc recevoir le système Row-Unit Control, capable de relever les éléments selon une préconisation et réaliser de la coupure de sections.

© Pierre Peeters - Cette machine possède un relevage hydraulique des éléments, pour réaliser des coupures de sections.

Comme le reste de la gamme, ces machines sont guidées par caméra et la plupart des réglages des éléments se font sans outil. Parmi la liste des équipements en option pouvant intégrer l’élément, Bednar propose des éléments semeurs, composées d’une dent et d’une roulette de rappui.

La gamme est similaire à celles des Row Master RN, avec trois largeurs de châssis : 4,8, 6,4 et 9,6 m. Pour chacun d’entre eux, des écartements entre rangs de 45, 50, 60, 70, 75 et 80 sont possibles.