Le chenillard forestier automoteur Raptor 200 vient remplacer le RT 200 au catalogue de Prinoth. Il est doté d'un moteur Caterpillar 4,4 litres. Ce dernier délivre une puissance de 190 ch et un couple maximal de 815 Nm. Le bloc est alimenté par un réservoir de 250 l pour le diesel et 19 l pour l'Ad Blue.

Le Raptor 200 est capable d'intervenir dans des pentes de 45° dans la longueur et 30° dans la largeur et ceci notamment grâce à ses chenilles métalliques. La cabine est pressurisée et dispose d'un siège baquet suspendu, chauffant et à réglage électrique. Une glacière réversible est aussi présente pour maintenir au frais ou réchauffer les plats de l'opérateur.

Pour une meilleure visibilité, le conducteur dispose d'un écran sur lequel sont branchées quatre caméras qui fournissent une vue à 360°. Tous les feux sont en Led et la grille de protection du pare-brise avant est équipée de buses à air pour nettoyer la poussière. À l’intérieur, une prise d'air est également présente pour y brancher un tuyau et éventuellement souffler la cabine avec.

Pour prévenir tout risque d'incendie de la machine, cette dernière est équipée d'un système d'extinction automatique. En cas de feu dans le compartiment moteur, un capteur fond et déclenche le système. Cette machine est couplée à un broyeur M450s équipé d'un pousse-branches, d'un volet hydraulique et de contre-couteaux.