L'entreprise familiale Chevalerias distribuera désormais les machines Case IH en Charente, dans la Vienne, la Haute-Vienne, ainsi que sur une partie de la Dordogne et de la Corrèze.

La troisième génération à la tête de l’entreprise Chevalerias est celle du grand changement avec l’arrivée de la marque Case IH. Établie depuis 1924, c’est en 1961 qu’elle devient concessionnaire de machines agricolesJohn Deere. En 2007, elle se lance dans le matériel d’espaces verts.

Depuis le premier novembre 2022, Chevalerias a abandonné la carte John Deere et distribue les matériels Case IH sur un large secteur comprenant la Charente, la Vienne, la Haute-Vienne, et une partie de la Dordogne et de la Corrèze.