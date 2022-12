Le dernier né de la gamme de porte-outils radiocommandés Ferri s'appelle l'Icut 3.60 extra. Cet engin est animé par un moteur trois cylindres Stage 5 qui développe 60 ch. Il est alimenté par un réservoir de diesel. Ce modèle dispose de série de chenilles avec des crampons plus gros et d'une voie variable allant jusqu'à 1,70 m de large. La machine est capable de travailler à une inclinaison maximum de 55°. La transmission est munie de deux vitesses, l'une pour travailler de 0-4 km/h et l'autre de 0-8 km/h. Le relevage avant est installé sur une boule d'azote pour amortir tous les mouvements des outils. L'hydraulique est facilement utilisable grâce à des raccords rapides. Le débit d'huile est de 62 l/min pour une pression 350 bars.