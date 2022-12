Le constructeur étoffe sa gamme de trémies, avec l’arrivée de la SeedBox SB, un modèle plus petit et plus simple. Contrairement à la FertiBox, cette machine n’est disponible qu’en simple trémie. Cette dernière est pressurisée et affiche une capacité de 1 600 litres. La distribution est entraînée électriquement et peut être compatible Isobus.

Parmi les options de la SeedBox SB, Bednar propose une rampe de semis à la volée, positionnée entre le tracteur et la trémie. Elle reçoit deux têtes de répartitions, pour réaliser une coupure droite/gauche. Un rouleau V ring ou un contrepoids, peuvent aussi prendre place sous la trémie.