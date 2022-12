Le constructeur autrichien Einböck, spécialisé dans le désherbage mécanique, a présenté cette année l’élément de binage ChopStar-Prime. Ce dernier se différencie notamment par ses systèmes de réglage. En effet, Einböck a cherché à faciliter ces derniers, par différentes techniques. Ainsi, le ChopStar-Prime bénéficie d’un système de brides, commandé en un point et avec une simple clé, sur le côté de l’élément.

Une fois la bride déverrouillée, les supports de dents sont libres et peuvent alors être réglés. Quatre supports par élément peuvent être ajustés de la sorte. Le ChopStar-Prime propose plusieurs dispositifs de protège-plant à son catalogue, avec des disques ou des plaques. Les premiers sont escamotables sans outil, et les seconds à l’aide d’un seul coup de clé.

© Pierre Peeters - Les supports de dents sont libérés depuis une commande, placées sur le côté de l'élément.

Facilité aussi pour les accessoires

Einböck a également travaillé autour des accessoires présents à l’arrière de l’élément. Ils sont ici fixés avec un seul boulon. Il est donc assez simple de les enlever pour passer à un autre accessoire. De plus, les supports des étoiles à doigts bineurs, intègrent le dispositif Smart-Grip. Comme pour le support de dents, les supports des doigts intègrent maintenant une bride, qui se déverrouille à l’aide d’une clé. Le châssis des doigts bineurs est relié à l’élément principal via un parallélogramme. Il suit donc au mieux le terrain, et peut être escamoté facilement.

© Pierre Peeters - Avec le système "Smart-Grip", il est possible d'ajuster rapidement la positon des étoiles à doigt bineur.

Coupure de section

Le ChopStar-Prime dispose également d’un relevage hydraulique du parallélogramme, pour réaliser de la coupure de sections. Cette dernière peut être manuelle, ou bien commandée par GPS. L’élément est alors relevé à 50 cm de hauteur, pour passer au-dessus de la plante binée. Plusieurs châssis sont proposés avec des largeurs de travail jusqu’à 12 m et des interrangs de 25 à 90 cm.