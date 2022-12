Easymass ajoute à son catalogue les masses de roues en fonte So Easy. Celles-ci sont compatibles avec les essieux à 8 ou 10 trousde toutes les marques. Les masses sont munies de deux encoches pour être manipulées avec un chariot élévateur. Elles sont livrées sur un rack de stockage vertical qui peut être réutilisé.

L'installation des masses ne nécessite que très peu de temps. Une fois le support installé sur la jante, il suffit de positionner les masses avec le chariot élévateur et les bloquer temporairement avec des broches. Pour finir, il n'y a qu’à installer la bride de serrage et serrer la pièce de maintien a un couple situé entre 280 et 300 Nm.