En Bretagne, des coopératives de matériel cherchent des solutions pour moins consommer. Témoignages.

Le carburant est un enjeu important pour les exploitations et les Cuma. " Selon une étude, la consommation de GNR est de 100 l/ha en système de polyculture élevage. Avec un prix de 1,2 € /l en moyenne sur l’année, c'est plus de 12 000 € pour une SAU de 100 ha ", a détaillé Jean-Marc Roussel, animateur Cuma lors de l’assemblée générale de la Fédération Bretagne Ille Armor, le 29 novembre 2022.

Mais pour faire des économies, encore faut-il savoir ce que l’on consomme ! La Cuma de Chavagne (Ille-et-Vilaine) a témoigné sur l’utilisation de l’outil Mycuma qui permet de dissocier les litrages, des tarifs horaires selon l’activité, et de facturer au plus juste l’adhérent.

Adapter matériel et conduite

La Cuma de Plurien (Côtes-d’Armor) s’est équipée d’une cuve avec un logiciel analysant les consommations à l’heure et par activité. « Nous observons de gros écarts selon le tracteur, mais aussi la conduite et les réglages réalisés par le chauffeur, a témoigné Nicolas Besrest, responsable de la structure. De 15 à 17,2 l/h pour de la fauche ou du broyage, on passe au-dessus de 20 l/h pour du labour ou de l’épandage de lisier.

Les consommations horaires sont toutefois à ramener à l’hectare pour tenir compte du débit du chantier. » La Cuma de Pacé (Ille-et-Vilaine) qui regroupe trois structures (2 inter-Cuma), s’est elle aussi munie d’une station GNR connectée : " Par rapport au papier, nous retrouvons tous nos litres de gasoil, relate Nicolas Delaunay. En cas de surconsommation, on peut réagir très vite. " Selon Jean-Marc Roussel, il y a quelques litres à gagner en adaptant la puissance du tracteur selon l’activité, en roulant sans masse quand on n’en a pas besoin ou en régler bien les matériels.