Le tchèque élargit son offre de décompacteurTerraland, avec le TN 4000 HD9, une version portée repliable de 4 m de large. Cette machine reprend le dégagement sous bâti de la série HD, haut de 86 cm. Elle comprend 9 dents, munies de série d’une sécurité hydraulique. Ce modèle se différencie de la version fixe par un repliage en deux parties qui offre une largeur de transport de 3 m. De plus, l’écartement entre dents est ici de 45 cm, contre 42,5 cm pour la version fixe. La largeur de travail est ainsi plus élevée, et atteint 4,2 m.

Comme pour le reste de la gamme Terraland, deux types de dents sont proposés, avec les Acti-Mix qui favorisent le brassage, ou les dents Zero-Mix qui limitent les perturbations. Derrière, différents rouleaux sont proposés, avec notamment le double rouleau à pointes.

Le TN 4000 HD9 affiche un poids compris entre 3,7 et 4,2 tonnes, selon les équipements.