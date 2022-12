Le fabricant de tracteur coréen Kioti renouvelle sa gamme la plus puissante. Ainsi, la série HX vient remplacer la série PX. Dans un premier temps, ces tracteurs seront disponibles en trois puissances de 90, 100 ou 110 ch. Ils porteront les noms HX9010, 1001 ou 1201. La cabine a été entièrement retravaillée. Dorénavant, elle comporte cinq montants, la climatisation et le chauffage de série. En outre, elle est homologuée deux places.

Les tracteurs sont dotés d'une transmission à 32 vitesses avant et arrière avec inverseur sous charge. Le levier de vitesses est équipé d'un interrupteur pour débrayer sans avoir à actionner la pédale. Le réservoir de GNR a une capacité de 180 l et celui d'Ad-Blue de 18 l.

© P. Denis/GFA - Le volant est réglable en hauteur. De plus, plusieurs interrupteurs sont présents derrière, dont l'un pour réguler la vitesse.

De série, le tracteur est équipé d'un levier pour commander le relevage avant ou un chargeur frontal. Trois régimes de prise de force indépendante sont proposés : 540, 540 E et 1000 tr/min. Un mode de prise de force proportionnelle est disponible. Il sert à entraîner, si besoin est, un pont moteur. À l'arrière, deux distributeurs électrohydrauliques sont montés d'origine et, en option, un troisième distributeur peut être ajouté. Le relevage arrière de catégorie 2 est à commande électronique. Il offre une capacité de 3 630 kg à 61 cm aux rotules.

© P. Denis/GFA - Un panneau avec plusieurs boutons est installé à droite du poste de conduite. Ceux-ci servent à gérer les phares de travail, les essuie glaces, le dégivrage arrière et le mode travail ou route du moteur.

D'un point de vue technologique, il est possible de mémoriser un régime de prise de force. De plus, l'embrayage dispose de cinq niveaux de réglage. Un système de boost à la prise de force est également présent, celui-ci apporte 10% de puissance supplémentaire à condition que le tracteur soit à la bonne température. Le mode à quatre roues motrices dispose d'un système qui limite le ripage. Un relevage avant peut aussi être ajouté tout comme un chargeur Kioti ayant une capacité de levage de 1 920 kg sur toute la course.

© P. Denis/GFA - Un levier est livré de série. Il sert lorsque le tracteur est équipé d'un chargeur ou d'un relevage frontal.

À la fin de 2023, deux modèles de 130 et 140 ch équipés d'une boîte powershift vont venir s'ajouter au catalogue.