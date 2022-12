Les prix de l'Ad-Blue et du film d'enrubannage ont atteint des niveaux records en 2022. Leur flambée est supérieure à celle du GNR et des équipements.

L'augmentation du prix du GNR en 2022 a cristallisé la colère des entrepreneurs normands et bretons dès le mois de mars, avec des manifestations sans précédent dans ces régions. Pendant l’été, les cours se sont stabilisés autour de 1,50 €/l pendant la moisson, avant de repartir à la hausse à l’automne sous l’effet des blocages de raffinerie, alors que cette période engendre aussi une grande consommation (ensilages, arrachages de betteraves).

Mais le GNR n'est pas le plus impacté par l'augmentation du prix du baril de brut et les manœuvres géopolitiques autour de l'Ukraine. Ainsi, les lubrifiants, qui sont aussi des produits pétroliers, ont connu la même augmentation que le carburant.

Mais c'est l'Ad-Blue qui détient le record de la flambée en 2022 avec un prix de vente (pour 1 000 litres) qui est passé de 0,5 à 1,50 €/l. L'Ad-Blue, qui est une solution à base d'urée, est dérivé directement du gaz naturel et souffre aussi d'une pénurie. Sans réelle explication tangible, son prix a augmenté plus rapidement que celui des engrais azotés. Contrairement aux fertilisants, qu'ils soient sous forme liquide ou solide, l'Ad-Blue ne se conserve pas plus de 3 ou 4 mois, en particulier lorsque la température est inférieure à 5°C, ce qui empêche de le stocker en grande quantité quand le prix baisse.

Coup dur pour l'enrubannage

Alors que l'enrubannage d'herbe est en pleine expansion, notamment en raison de ses avantages environnementaux par rapport à l'ensilage, la compétitivité de cette pratique déjà très coûteuse est remise en cause par la flambée du prix du film plastique. Selon la FNEDT (fédération nationale des entrepreneurs des territoires), son prix a été multiplié par trois en un an. Le prix d'un rouleau en 750 mm pour un achat de 50 rouleaux dépasse aujourd'hui les 100 €/HT. Également issus du pétrole, les ficelles et filets de liage des balles ont aussi subi une inflation importante. En l'absence de visibilité sur l'évolution des prix, il est compliqué d'anticiper les achats de morte-saison.