Le constructeur français Monosem, spécialisé dans les semoirs monograines, accompagne le lancement de son Valoterra, avec la sortie de l’application Monosem Plus. Cette dernière a pour but d'assister l’agriculteur dans les réglages de la distribution de son semoir. Elle est pour cela connecté en wifi avec la machine. Depuis un smartphone ou une tablette, il est alors possible de lancer un essai de dosage sur un des rangs de l'appareil.

Grâce à une cellule infrarouge, placée sur la descente, il est ensuite possible de constater depuis son écran, le pourcentage de doubles, de manques, ou encore la régularité de l’écartement entre graines. L’opérateur peut alors intervenir sur les réglages de la distribution, et constater en temps réel les effets de ses modifications.

Cette application est pour le moment disponible sur Androïd, elle devrait arriver prochainement sur iPhone.