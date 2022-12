Le constructeur bavarois Fendt dévoile ses presses à balles carrées, modèles 2023. Il en profite ainsi pour complètement les retravailler. Treize modèles différents compatibles Isobus sont au catalogue. Ils varient en fonction de leur équipement, dimension, du type d'ameneur et de l'ensemble rotor/banc. Une nouvelle dénomination est mise en place. Une Fendt 1290 TC désigne une presse à balle carrée avec un canal mesurant 120 x 90 cm sur un essieu tandem (T) avec un dispositif de coupe Procut (C). Une presse 12130 SP possède un canal de 120 x 130 cm sur un essieu simple (S) et un ameneur (P).

Une suspension et un pick-up amélioré

Toutes les presses à essieu tandem modèles 2023 seront équipées en standard d'une suspension améliorée et d'un essieu suiveur. De plus, toutes les presses seront chaussées de pneus larges en 620/50R 22.5. Le pick-up quant à lui reçoit une rangée de dents supplémentaire. Ainsi, cinq rangées de dents viennent augmenter la vitesse de travail. Des racleurs en plastique sont désormais montés de série sur le pick-up. Le polypropylène réduit le bruit tout en facilitant l'entretien.

Moins d'entretien

Les paliers de vilebrequin de l'ameneur sont maintenant lubrifiés à vie de série. Le canal de pressage et la chambre de prépressage ont été révisés. La tension du ressort du clapet du capteur dans la chambre de pressage se règle rapidement grâce à un levier. La rampe peut être relevée depuis la cabine du tracteur, à partir du terminal. Cette fonction améliore le confort et réduit les temps d'arrêts. Les chaînes de maintien ont été remplacées par des sangles pour gagner en poids. De série, l'éclairage de route, de maintenance et de travail est monté en Led.

Plus d'options

Une mise à jour de l'interface utilisateur Bale Create a été effectuée. Les paramètres de tous les modèles gardent la longueur des balles en mémoire. Sur demande, un système enregistre la quantité de ficelle consommée et alerte lorsque la bobine est vide. Sur les modèles XD cette option vient standard. Ce système apporte le système de télémétrie Fendt Connect et le contrôle de la presse TIM.