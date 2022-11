Les déchaumeurs à disques indépendants traînés, de la gamme Occitan de chez Grégoire Besson, peuvent désormais s’équiper d’un kit pour le semis de couverts. Situé au niveau de l’essieu, entre les disques et le rouleau, ce kit comprend une tête de répartition, des descentes et des éclateurs, mais également la tuyauterie entre la tête de répartition et l’attelage.

Les éclateurs sont montés tous les 51 cm à l’avant du rouleau. L’objectif est de combiner cette solution, à la trémie frontale présentée à Innov-Agri. Ce kit est disponible sur les machines semi-portées, de 4,20 m à 6,20 m.