L’élément Valoterra de Monosem, présenté en début d’année, s'est d’avantage décoilé lors du dernier Sima. Le constructeur a notamment exposé le système MicroSmart présent sur l’élément semeur. Ce dispositif comprend deux trémies dédiées aux produits annexes (engrais, insecticides…) autour de la cuve principale. La première est placée juste derrière la cuve principale de 70 litres. Elle possède une capacité de 20 litres. Le second se loge dans la trémie de 70 litres. D’un volume de 15 litres, elle diminue de fait la capacité de la trémie principale, ramenant cette dernière à 55 litres.

Dosage électrique

Pour les deux petites trémies de ce dispositif, deux points de chute peuvent être choisis. Il est ainsi possible d'appliquer un produit, en plus de la semence, à quatre endroits différents, selon le produit appliqué. La distribution de ces trémies est animée électriquement, elle est donc compatible avec de la modulation de dose et de la coupure de sections.

Le système final équipé de quatre voies d'application est prévu pour une commercialisation en 2024. Il pourra équiper les éléments Valoterra et Valoterra Ultimate.