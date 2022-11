New Holland a profité du Sima pour renouveler son offre de T7 LWB (Long Wheel Base, empattement long en français). Parmi les nouveautés de cette série, baptisée T7 PLM Intelligent, un modèle supplémentaire fait son apparition :le T7.300. Il se présente comme un complément de gamme par le haut. L'offre est ainsi portée à 5 modèles, du T7.230, au nouveau T7.300. Les puissances maximales sont comprises entre 200 et 280 ch. Avec le boost moteur EPM, ces dernières peuvent atteindre de 225 à 300 ch. La motorisation de ces tracteurs revient toujours au bloc FPT NEF de 6.7 litres. Ce dernier hérite de quelques solutions déjà présentes sur les T7 HD, comme un turbo à géométrie variable, ou encore un pack de refroidissement renforcé.

Châssis et transmission optimisés

Côté transmission, toute la gamme est pour le moment munie de la solution à variation continue Auto Command. Cette dernière a bénéficié d'évolutions, notamment au niveau de son module hydrostatique, pour passer la puissance de ces tracteurs. Les T7 sont également dotés d’un pont avant renforcé et les trois plus gros modèles héritent d'un nouveau pont arrière, pouvant accueillir des pneumatiques de 2,05 m de diamètre. L’empattement reste inchangé sur toute la gamme, il est de 2,88m.

Côté hydraulique, on note l'arrivée de branchements munis de clapets guillotine, ou encore de poignées d'éjection, pour faciliter le débranchement des flexibles. En cabine, l'opérateur bénéficie de palettes de commandes rétroéclairées, dont la couleur s'adapte au distributeur piloté.

© New Holland - Ces tracteurs adoptent l'habitacle de leurs grands frères. Ils héritent également des solutions d'agriculteur de précisions, ou encore de la certification TIM.

Une cabine revue

Le constructeur a également revu l'habitacle de ses T7 LWB, avec l'arrivée de la cabine Horizon Ultra. Elle bénéficie de plus de volume et plus de surface vitrée. Elle est également présentée comme mieux insonorisée. L'intérieur est hérité des grands frères de la série T7 HD et T8. Il comprend le terminal Intelliview 12 de 12 pouces, qui prend place sur l’accoudoir SideWinder Ultra. Ce dernier bénéficie également du nouveau joystick multifonctions. En outre, un tableau de bord entièrement numérique fait son apparition. Il est placé directement dans le volant, ou juste derrière, sur la colonne de direction.

Ces tracteurs sont certifiés TIM (tractor implement management). Dans une utilisation à la presse haute densité à balles carrées, ce dispositif peut, entre autres, adapter la suspension et le régime moteur du tracteur, en fonction du cycle de compression du piston de la presse. Il est ainsi possible d'optimiser le confort et la consommation du tracteur.